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Elindeki tüfek kazara ateş alan liseli hayatını kaybetti

Tunceli'de bir köyde dengesini kaybedip düşerken elindeki tüfek kazara ateş alan 16 yaşındaki lise öğrencisi kaldırıldığı Elazığ'daki hastanede hayatını kaybetti.

20.01.2020 00:08 | Son Güncelleme: 20.01.2020 00:45

'de bir köyde dengesini kaybedip düşerken elindeki tüfek kazara ateş alan 16 yaşındaki lise öğrencisi kaldırıldığı 'daki hastanede hayatını kaybetti.

DENGESİNİ KAYBEDİNCE TÜFEK PATLADI

Olay, Çemişgezek ilçesine bağlı Tekeli köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Berkay Dinçer, arkadaşlarıyla birlikte evlerinin bahçesine geldiği sırada dengesini kaybedip düşerken elinde bulunan av tüfeği kazara ateş aldı. Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Dinçer'in kafasına isabet etti. Genç ağır yaralanırken, birlikte bahçede bulunan arkadaşları, hemen sağlık ekiplerine verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı genç, ambulansla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

9. SINIF ÖĞRENCİSİYDİ

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, hayatını kaybeden Berkay'ın Çemişgezek Çok Programlı Lisesi 9. Sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Elindeki tüfek kazara ateş alan liseli hayatını kaybetti

Tunceli, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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