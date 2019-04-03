Elindeki Uyuşturucuyla Yürüyen Şahıs Tutuklandı

Van
'ın İpekyolu
ilçesinde elindeki 2 kilo 972 gram metamfetamin maddesiyle yolda yürüyen şahıs tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
görevlilerince Cumhuriyet Mahallesi
Işık 2. Sokak üzerinde yaya ilerleyen A.A.'nın durumundan şüphelenilmesi üzerine üst araması yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Şahsın elinde bulunan poşette içerisinde 3 adet plastik kutuda toplam 2 kilo 972 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan A.A. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İpekyolu, Van, 3. Sayfa
Kaynak: İHA