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Elinden düşürdüğü tüfek kendini yaraladı

Manisa'nın Demirci ilçesinde, elindeki tüfek düşen kişi kendini yaraladı.

27.09.2019 19:40Elinden düşürdüğü tüfek kendini yaraladı
Manisa'nın Demirci ilçesinde, elindeki tüfek düşen kişi kendini yaraladı.
Alınan bilgiye göre Demirci ilçesine bağlı Çağıllar Mahallesi'nde yaşayan B.Ş. (62), evinin mutfağında elindeki av tüfeğini düşürdü.
Bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar B.Ş'nin ayağına isabet etti.
Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, B.Ş'yi Demirci Devlet Hastanesine kaldırdı.
B.Ş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.
'in av tüfeğini temizlemek isterken kendisini vurduğu öğrenildi.

Demirci, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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