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Eline aldığı taşla dükkanın camını kırmaya çalışan genç kameralara yansıdı

Eline aldığı taşla dükkanın camını kırmaya çalışan genç kameralara yansıdı Zonguldak'ta Eşref B., isimli genç eline aldığı taşla camı kırmaya çalışması güvenlik kameralarına yansıdı.

04.04.2020 19:29 | Son Güncelleme: 04.04.2020 19:30
Eline aldığı taşla dükkanın camını kırmaya çalışan genç kameralara yansıdı
ZONGULDAK - Zonguldak 'ta Eşref B., isimli genç eline aldığı taşla camı kırmaya çalışması güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay sabaha karşı Dilaver Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Eşref B., isimli bir şahıs eline aldığı bir taşla bir iş yerinin camlarını vurmaya başladı. Bu görüntüler saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Eşref B., isimli şahsın kameralara yansıyan görüntülerde eline aldığı taşı ilk olarak uzaktan cama attığı görüldü. Cam kırılmayınca taşı alarak yakından defalarca vurarak kırmaya çalıştığı görüldü.
Şahsın bir dönem ruh ve sinir hastanesinde yattığı, çevresinde bulunanları darp ettiği ve bir çok olaya karıştığı ancak cezai ehliyeti olmadığı için ceza almadığı iddia edildi. Eline aldığı taşla dükkanın camını kırmaya çalışan genç kameralara yansıdı

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Genel

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Eline aldığı taşla dükkanın camını kırmaya çalışan genç kameralara yansıdı
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