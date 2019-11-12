Haberler » 3. Sayfa » Eline batan çivili tahtayla geldi - Haber

Eline batan çivili tahtayla geldi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 12 yaşındaki çocuğunun oyun oynarken eline çivili tahta battı.

12.11.2019 10:51 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:56Eline batan çivili tahtayla geldi
'nın ilçesinde, 12 yaşındaki çocuğunun oyun oynarken eline çivili tahta battı.

12 yaşındaki Şevket S, arkadaşlarıyla evlerin önünde oyun oynamaya başladı. İddia göre dengesi kaybeden çocuk çivili olan tahtanın üzerine düştü. Düştüğü tahta parçasındaki çivili odun eline battı. Şevket S, verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla inegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan operasyonla çivili tahta çıkarıldı. Çocuğun durumunun iyi olduğu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:53 İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
12:52 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu'nda cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James...
12:48 Kocaeli'de otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti
12:43 Pendik sapığının yakalanma anı kamerada
12:42 Fatih'te vurularak öldürülen şahsın katil zanlıları yakalandı
10:49 17 yaşındaki kıza çıplak fotoğraflarla şantaj yapan şahıs, polis tarafından yakalandı
10:32 Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: Pişman değilim
00:08 Önce darp etti, sonra arabasına zarar verdi! Kadınların yol verme kavgası karakolda bitti
23:02 Eşinin yüzünü naylon poşet eritip yakan işkenceci koca tutuklandı
20:02 Malatya'da bir çift, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12:11 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
12.11.2019 13:05:55