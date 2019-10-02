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Eline korkuluk demiri saplanan çocuğun soğuk kanlılığı kamerada

Sivas'ta eline korkuluk demiri saplanan 14 yaşındaki çocuk, kurtarma çalışmasında soğuk kanlılığı ile dikkat çekti. Kameralara yansıyan görüntülerde itfaiyenin kurtardığı çocuk tedaviye alındı.

02.10.2019 09:12

Sivas'ta eline korkuluk demiri saplanan 14 yaşındaki çocuğun sessizliği kameralara yansıdı. Eli demirden kurtarılırken soğuk kanlılığını koruyan çocuk tepki vermedi.

ELİ DEMİRE SAPLANDI

Geçtiğimiz gece Sivas'ta Fatih Mahallesinde meydana gelen olayda,14 yaşındaki N.G., oturdukları apartmanın bahçesine, demir parmaklıkların üzerinden atlayarak girmeye kalkınca sağ eli demire saplandı. N.G. için sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarma operasyonu başlatıldı.

TEDAVİYE ALINDI

Eli saplandığı demirden çıkartılamayınca parmaklıklar kesilerek N.G. kesilen demir parmaklık parçası ile hastaneye kaldırıldı. Operasyon sırasında çocuğun soğuk kanlılığını koruması ve hiç sesinin çıkmaması dikkat çekti. Araştırma ve Uygulama Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyat sonrası demir parmaklığın çıkartıldığı ve N.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eline korkuluk demiri saplanan çocuğun soğuk kanlılığı kamerada

Sivas, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR(6)
YİGİDO:O BİR YİĞİDO, CANI YANSA DA BELLİ ETMEZ
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ADAMIN BİRİ:tehlikeli korkuluk demirleri yasaklanmalı mevcut bulunanlar değiştirilmeli
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ADAMIN DİBİ:yaw he he kapı yok mu da oradan girmeye çalışıyor
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TECRÜBELİ:Kesik acıtmaz, Ezik acıtır.
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FERO:Böyle aptalca korkuluklar, millet ve yönetim olarak cahilliğimizin resmyetidir.
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