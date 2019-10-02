Eline korkuluk demiri saplanan çocuğun soğuk kanlılığı kamerada

Sivas'ta eline korkuluk demiri saplanan 14 yaşındaki çocuğun sessizliği kameralara yansıdı. Eli demirden kurtarılırken soğuk kanlılığını koruyan çocuk tepki vermedi.

ELİ DEMİRE SAPLANDI

Geçtiğimiz gece Sivas'ta Fatih Mahallesinde meydana gelen olayda,14 yaşındaki N.G., oturdukları apartmanın bahçesine, demir parmaklıkların üzerinden atlayarak girmeye kalkınca sağ eli demire saplandı. N.G. için sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarma operasyonu başlatıldı.

TEDAVİYE ALINDI

Eli saplandığı demirden çıkartılamayınca parmaklıklar kesilerek N.G. kesilen demir parmaklık parçası ile hastaneye kaldırıldı. Operasyon sırasında çocuğun soğuk kanlılığını koruması ve hiç sesinin çıkmaması dikkat çekti. Araştırma ve Uygulama Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyat sonrası demir parmaklığın çıkartıldığı ve N.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.