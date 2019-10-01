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Eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı

Sivas'ta 14 yaşındaki çocuk, eline saplanan yaklaşık 20 santimetrelik korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı.

01.10.2019 22:52Eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı
Sivas'ta 14 yaşındaki çocuk, eline saplanan yaklaşık 20 santimetrelik korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı.
Fatih Mahallesi'nde, Nurullah Y. (14) bir apartmanın bahçe duvarından atlarken sol eli korkuluk demirlerine saplandı.
Olayı görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, çocuğun demir korkuluklara saplanan elini kurtarmayı başaramayınca demirleri kesti.
Nurullah Y. eline saplanan yaklaşık 20 santimetrelik demirle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Nurullah Y'nin ameliyata alınacağı öğrenildi.

Fatih Mahallesi, İtfaiye, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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