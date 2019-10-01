14 yaşındaki çocuk eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı

Sivas'ın Fatih Mahallesi'nde, adı Nurullah Y.olan 14 yaşındaki çocuk, bir apartmanın bahçe duvarından atlarken sol eli korkuluk demirlerine saplandı.
DURUMU FARK EDEN VATANDAŞLAR İTFAİYE EKİPLERİNE HABER VERDİ
Olayı görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, çocuğun demir korkuluklara saplanan elini kurtarmayı başaramayınca demirleri kesti. Yaklaşık 20 santimetrelik korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı.
HASTANEYE KALDIRILAN ÇOCUK AMELİYATA ALINACAK
Nurullah Y. eline saplanan yaklaşık 20 santimetrelik demirle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Nurullah Y'nin ameliyata alınacağı öğrenildi.