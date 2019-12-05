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Elini yıkamaya giden kadın, hırsızların hedefi oldu

Antalya'da öğle yemeği yediği restoranda elini yıkamak için masadan kalkan kadının, bıraktığı çantasından 750 lirası çalındı.

05.12.2019 17:35 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:06

'da öğle yemeğini yemek için bir restorana gelen satış temsilcisi Ebru Avaz (21), masaya çantasını bıraktıktan sonra elini yıkamaya gitti. Bir süre sonra geriye dönen Avaz, çantasının içerisindeki 750 liranın olmadığını fark etti. Ne olduğunu anlamayan Avaz, polisi arayarak yardım istedi. İhbarın ardından restorana gelen polis ekipleri, genç kadının soyulduğunu belirledi.

HIRSIZDAN RAHAT TAVIRLAR

Güvenlik kamera kayıtlarında hırsızın çantayı fark ettikten sonra masaya gelerek içerisinden cüzdanı alıp incelediği, ardından kontrol amaçlı Avaz'ın ellerini yıkadığı lavaboya giderek onu kontrol ettiği gözleniyor. Daha sonra cüzdandaki parayı alan hırsızın, cüzdanı tekrar koyup restorandan ayrıldığı gözleniyor.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen emniyet güçleri, soyguncuyu arama çalışmalarına başladı.

Elini yıkamaya giden kadın, hırsızların hedefi oldu

Antalya, Güncel

Kaynak: İHA


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