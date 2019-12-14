Haberler » Güncel » Elite World 2020'ye hazır - Haber

Elite World 2020'ye hazır

Elite World Van Hotel, müşterilerinin doyasıya eğlenebileceği ve sürprizlerle dolu bir yılbaşı programı hazırladı.

14.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:17Elite World 2020'ye hazır
Elite World Hotel, müşterilerinin doyasıya eğlenebileceği ve sürprizlerle dolu bir yılbaşı programı hazırladı.

Van'ın beş yıldızlı oteli Elite World Van Hotel, yeni yıl hazırlıklarını tamamlayarak misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatmayı hedefliyor. Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan Elite World Van Hotel, yılbaşı gecesi düzenleyeceği programlarla yine herkesin tercih edeceği mekan olmak için hummalı çalışıyor. Bir birinden lezzetli menülerden tadarak ünlü sanatçılara eşlik etme fırsatı sunan Elite World Van Hotel, aileleriyle gelen çocuklar için de farklı etkinlik düzenleyecek. Yeni yılda misafirlerine eğlencenin yanı sıra birbirinden güzel lezzetleri sunacaklarını ifade eden Elite World Van Hotel Aşçıbaşı Zeki Buldu, her yıl olduğu gibi bu yılda yılbaşına lezzetli ve bol çeşitli menümüz ile damga vurmaya hazırız. Van halkını keyifli bir eğlencenin yanında birbirinden lezzetli yemekleri ve sınırsız limitsiz yerli içkinin dahil olduğu bu geceye bekliyoruz. Elite World Van Hotel yılbaşı rezervasyonları ve konaklamalı paket detayları için 0432 484 11 11 numaralı telefonu arayabilirsiniz" dedi. - VAN

Van, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:20 Spor kredi çekerek gittikleri şampiyonada üçüncü oldular - Haber
12:19 İstanbul Havalimanı'nın golf araçları Denizli'den - Haber
12:18 (HAVADAN GÖRÜNTÜLER) DEV GEMİLER PEŞ PEŞE BOĞAZ'DAN GEÇTİ - Haber
12:18 Edirne'de sıfır kilometre cipleri taşıyan tır tarlaya devrildi - Haber
12:15 Ada seferlerine fırtına engeli - Haber
10:59 İkiz plaka kurbanı olan adam 5 bin lira cezaya çarptırıldı - Haber
09:54 Kız kaçırma iddiası üzerine yaşanan kavga, yanlış anlaşılma olduğu fark edilince tatlıya bağlandı - Haber
09:36 Sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti - Haber
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Haber
23:15 Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Haber
14.12.2019 12:21:01