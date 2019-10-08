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Elite World'de ayın personelleri seçildi

Elite World Van Hotelde ayın personellerine ödülleri verildi.

08.10.2019 15:11Elite World'de ayın personelleri seçildi
Elite World Van Hotelde ayın personellerine ödülleri verildi.

Elite World Van Hotel; temmuz, ağustos ve eylül aylarının personellerini seçti. Otelde düzenlenen etkinlikte konuşan Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy; temmuz, ağustos ve eylül aylarını yoğun geçirdiklerini ifade ederek, "Ben bu süreçte gösterdiğiniz azim ve üstün gayretten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki sürçlerde de bu azim ve gayretlerimiz devam eder" ifadelerini kullandı.

Otel olarak personellerinin moral ve motivasyonu açısından düzenli olarak bu tür etkinlikleri düzenlediklerini dile getiren Aksoy, "Amacımız personellerimizin moral ve motivasyona katkı sağlamak ve gelen müşterilerimize hizmetin en iyisini sunmaktır. Bu anlamda bu tür etkinliklerimizi yıl içerisinde düzenli olarak yapıyoruz. Personellerimiz de bu moral ve motivasyonla gayretlerine gayret ekliyor, daha güzel hizmet sunmaya çalışıyor. Bu da hem bizleri mutlu ediyor hem de müşterilerimizin otelimizden ve dolayısıyla ilimizden memnun ayrılmasına vesile oluyor" diye konuştu.

Temmuz, ağustos ve eylül ayı personeli seçilenlere ödüllerinin verilmesi ve pasta kesimi ile devam eden program ikramlarla sona erdi. - VAN

Van, Güncel

Kaynak: İHA

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