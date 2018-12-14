Elite World Van Hotel, Yılbaşı Eğlencesini Zirveye Taşıyacak

14 Aralık 2018 Cuma 11:36



14 Aralık 2018 Cuma 11:36

Van'ın ilk beş yıldızlı oteli olan Elite World Van Hotel yılbaşı gecesi için müzik dolu bir gece hazırladı.Görkemli bir atmosferde özel performansların gerçekleşeceği gecede; Şoreş, Cihan Yüksel & Gülsüm Hasar ve Orkestrası sahne alacak. Neo-klasik mimarinin saray mimarisiyle buluştuğu Elite World Van Hotel'de yılbaşına özel gala yemeği, limitsiz yerli içecek, eğlenceyi zirveye taşıyacak canlı müzik, oryantal şov ve sürpriz çekilişlerin olacağı gecenin fiyatı 230 TL. Konaklamalı olarak da farklı fiyat alternatifleri sunan Elite World Van Hotel'de, bir kişilik kahvaltı dahil konaklamalı paket fiyatı 400 TL, iki kişilik konaklamalı paket ise 670 TL'dir.Elite World Van Hotel, çocuklara özel yılbaşı eğlencesi de sunuyor. "Çocuk Balosu"nda zengin açık büfe, limitsiz meşrubat servisi, çizgi film gösterimi, palyaço, eğlenceli animasyonlar ve birçok sürpriz yer alıyor. Çocuk Balosunda 0-6 yaş arası ücretsiz, 7-12 yaş arası ise kişi başı KDV dahil100 TL. Rezervasyon ve detaylı bilgi için www.eliteworldvan.com internet sitesi ziyaret edilebilir, 0432 484 11 11 numaralı telefondan iletişime geçilebilir. - VAN