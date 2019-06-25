Eliz Sakuçoğlu, yeni sevgilisiyle kulüpte yaptığı dansla olay oldu

Son günlerde özel hayatıyla gündeme gelen Eliz Sakuçoğlu geçen yıl aşk yaşamaya başladığı oyuncu Ekin Mert Daymaz 'dan1,5 ay önce ayrılmıştı. Eliz Sakuçoğlu, 2 haftadır DJ Semih Ergun ile aşk yaşıyor.

KULÜPTEKİ DANSLARIYLA DİKKAT ÇEKTİLER

Çift önceki akşam gittikleri bir kulüpte öyle dans etti ki, tüm bakışları üzerlerinde topladılar. Sakuçoğlu, sevgilisiyle yaptığı dansı takipçileriyle de paylaştı.

ASANSÖR POZU DİKKAT ÇEKTİ

Eliz Sakuçoğlu ve sevgilisi DJ Semih Ergun'un asansör paylaşımı da dikkat çekti.