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Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum

Medipol Başakşehir'in Hollandalı oyuncusu Eljero Elia, sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenilemek istemediğini açıkladı.

23.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:33

Başakşehir 'in tecrübeli oyuncusu Eljero Elia, Türkiye 'deki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Sezon sonunda Başakşehir ile olan sözleşmesi sona erecek olan Eljero Elia, FOX Sports'a konuşan Hollandalı oyuncu sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemeyeceğini söyledi.

"YENİ SÖZLEŞME İSTEMİYORUM"

Futbol hayatına farklı bir takımda devam etmek istediğini belirten Hollandalı oyuncu, "İlk 11'de oynarken bir anda takımdan kesildim. Takımdaki geleceğim hakkında konuşmak zor ancak her şeyin oldukça net olduğunu söyleyebilirim. Yeni bir sözleşmeye imza atmak istemiyorum. Yeni bir maceraya çıkmak istiyorum. Futboldan keyif aldığım sürece, bunun neresi olduğu önemli değil" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ FORMDA TUTMAYA ÇALIŞIYORUM"

Son olarak koronavirüs hakkında da konuşan Elia, "Bu dönemde kendimi oldukça formda tutmaya ve ailemle vakit geçirmeye çalışıyorum. Ancak durumun oldukça korkutucu olduğunu söyleyebilirim." açıklamasında bulundu.

2017 yılında Feyenoord'dan 1.1 milyon euro'ya Başakşehir'e transfer olan Eljero Elia, lacivert-turunculu takımda 3 sezonunu geçirirken bu sürede 80 maçta 10 gol atıp 8 de asist yapmıştı. Bu sezon Crivelli ve Guldbrandsen'in transferleri sebebiyle forma rekabetine girdi. Henüz tamamlanmayan ligde geçen sezondan daha fazla forma bulan Hollandalı oyuncu Süper Lig'de bu sezon 18 maçta 1 gol 2 asistle oyunuyor.

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Eljero Elia: Başakşehir’le sözleşmemi yenilemek istemiyorum

Haberin Videosu :

Hollandalı oyuncu Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum
Etiketler : Eljero Elia, Başakşehir, Türkiye, Spor

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