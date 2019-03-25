25 Mart 2019, 11:31
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Eljif Elmas, Cardiff City'nin Teklifini Reddetti

Fenerbahçe'nin gelecek vaad eden genç futbolcularından Eljif Elmas'ın Cardiff City'nin teklifini reddettiği öğrenildi.

2017-18 sezonunda Rabotnicki'den 180 bin euro'ya transfer edilen Eljif Elmas, Makedonya-Letonya maçında 2 gol birden atınca oyuncuyu takip eden dev kulüpler bir kez daha Fenerbahçe'yi yoklamaya başladı. Hakkında Liecester, Manchester City, Lyon iddiaları ortaya atılan genç yıldız için birçok takım yazılıp çizilse de Eljif'i Fenerbahçe'den isteyen ekibin aslında Cardiff City olduğu ortaya çıktı.

ELJIF'İN BABASI OĞLUNU YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Akşam'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'de bu sezon 34 maça çıkan ve 1 gol atan gelecek vaat eden Eljif Elmas'ın sarı lacivertli kulüpte yeterli anlamda değerlendirilemediği düşünülürken, 19 yaşındaki milli futbolcunun özelliklerini daha iyi yansıtabileceği ve gelişimine daha fazla katkı yapabilecek bir takımda şans verilmesi gerektiği savunuluyor. Cardiff City'den gelen teklifi reddeden Fenerbahçe'nin Eljif'e yatırım yapacağı öğrenilirken, Ersun Yanal'ın ilerleyen dönemlerde oyuncuyla bire bir ilgileneceği belirtildi.

Milli takımda oynadığı futbolla göze çarpan Eljif Elmas'ın sarı lacivertli takımda istediği mevkide oynatılmadığı iddia ediliyor.

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Fenerbahçe, Eljif Elmas, Spor



YORUMLAR (4)
ELİF ABLA: Hadi be
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ENİŞTE: bunuda böyle haber yapa yapa popiler yapacak alikoç halbuki patates
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  • CİN CON : Adam milli maçta iki gol birden atmış.. sen ali koç diyosun
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ŞAPKACI: FENERBAHÇEMDEN OYUNCU ALMAK KOLAY DEĞİLDİR... BRAVO ELİF, AYNEN BÖYLE DEVAM ET KARDEŞİM...
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NZNNZ: Sen yat bilgisarayin calissin ne geregi var
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