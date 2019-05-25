Eljif Elmas'ın Babası, Dev Kulüplerin İlgisini Doğruladı

Manchester City, Inter, Tottenham Hotspur ve Borussia Dortmund gibi pek çok dünya devini peşinden koşturan Fenerbahçeli Eljif Elmas, yaz transfer döneminde adından en çok söz ettirecek futbolcuların başında yer alıyor. Sarı Lacivertliler'in 19 yaşındaki yıldız futbolcusunun geleceği hakkında bir açıklama da babası Xhevat Elmas'tan geldi.

"2022'YE KADAR KONTRATI VAR"

Ülkesi Makedonya'da yayım yapan Makfudbal adlı internet sitesiyle özel bir röportaj gerçekleştiren Xhevat Elmas, oğluna Avrupa'nın önemli liglerinden talipler olduğunu doğrularken " İtalya, İngiltere, İspanya ve Almanya'dan bazı kulüplerin Eljif'e ilgisi olduğunu söyleyebilirim. Ancak kendisinin Fenerbahçe'yle 2022 yazına dek kontratı var ve bu nedenle tüm görüşmeler kulübüyle koordineli bir şekilde yürütülüyor. Fenerbahçe kulübüyle görüşerek her iki taraf için de en doğru kararı vereceğiz." şeklinde konuştu.

"TÜM İFADELER YALAN"

Oğlu hakkında medyada çıkan bazı haberlere de değinen Baba Elmas, "Eljif'e olan yoğun ilgi sonucunda bazı spekülasyonlar üretildi. Ancak şunu belirtmek isterim ki oyuncunun menajerinin ağzından çıktığı iddia edilen tüm ifadeler yalan. Eljif'in temsilciğini ben ve manejeri Nikola Gjoshevski yürütüyoruz. Benim İtalya'daki danışmanım ise George Gardi'dir." ifadelerini kullandı.

(Fanatik)