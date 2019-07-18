Eljif Elmas'ın kuaföründen ilginç paylaşım: Belki de son traş

Cuma günü Roma'da olması beklenen 19 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra cumartesiye kadar resmi imzayı atması bekleniyor.

DEVLER PEŞİNDE

Real Madrid, Tottenham ve Lazio gibi kulüplerin de ilgilendiği Makedonyalı futbolcu için Fenerbahçe'nin kapıyı 20 milyon Euro'dan açtığı ve pazarlıklar sonunda bu meblağın 15-16 milyon Euro'lara indiği kaydedildi.

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Eljif'in kuaforü de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, genç yıldız ile olan bir fotoğrafını paylaşarak, "Belki de son tıraş" notunu düştü.