18.07.2019 15:11
Haberler» Spor» Haber

Eljif Elmas'ın kuaföründen ilginç paylaşım: Belki de son traş

İtalyan basınında yer alan habere göre Makedonyalı oyuncu 15-16 milyon Euro arasında bir bedelle transfer olacak. Bu paranın iki yıl vade ile ödeneceği belirtiliyor.

Cuma günü Roma'da olması beklenen 19 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra cumartesiye kadar resmi imzayı atması bekleniyor.

DEVLER PEŞİNDE

Real Madrid, Tottenham ve Lazio gibi kulüplerin de ilgilendiği Makedonyalı futbolcu için Fenerbahçe'nin kapıyı 20 milyon Euro'dan açtığı ve pazarlıklar sonunda bu meblağın 15-16 milyon Euro'lara indiği kaydedildi.

BERBERİNDEN İLGİNÇ PAYLAŞIM

Eljif'in kuaforü de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, genç yıldız ile olan bir fotoğrafını paylaşarak, "Belki de son tıraş" notunu düştü.

Eljif Elmas'ın kuaföründen ilginç paylaşım: Belki de son traş

KhabibKhabib'den Floyd Mayweather için şok iddia: Maç yapmak için yalvarıyor. Parası tükendi herhalde

Fikret OrmanFikret Orman'dan Arda Turan açıklaması!

FenerbahçeFenerbahçe'de Volkan Demirel için karar verildi!

FenerbahçeFenerbahçe'de Mangala sürprizi! Bedava önerdiler

Roma, Spor

YORUMLAR (2)
ADANALI: ''ELİF BU DÜKKANDA ÇALIŞMIŞTI'' :)))
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
EĞRİYE DOĞRU: akıllıca işte böyle böyle para kazanılır
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
16:33   Orta Doğu'nun en yüksek dağında Türk bayrağı dalgalandırdı
16:29   Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları
16:28   Profesyonel Liglerde sezon planlamaları açıklandı
16:27   Galatasaray, Falcao ile anlaştı
16:25   Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı
16:21   Kendi transferine bahis yapan Sturridge'e ceza!
16:21   "Ligi üst sıralarda tamamlamak istiyoruz"