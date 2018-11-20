Eljif Elmas'lı Makedonya Güle Oynaya

Karşılaşmanın 67. dakikasında Nestorovski ile farkı 2'ye çıkaran Makedonya, 80. dakikada yine Nestorovski ve 90. dakikada Trajkovski ile farkı açtı.

Kalan kısa sürede başka gol olmadı ve Makedonya, Cebelitarık'ı 4-0 mağlup ederek 15 puanla C Ligi'ne yükseldi.