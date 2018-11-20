Eljif Elmas'lı Makedonya Güle Oynaya

UEFA Uluslar Ligi'nde Makedonya
ile Cebelitarık
karşı karşıya geldi. Mücadelenin 27. dakikasında Enis Bardhi
ile öne geçen Makedonya devreyi 1-0'lık üstünlüke kapattı.
Karşılaşmanın 67. dakikasında Nestorovski ile farkı 2'ye çıkaran Makedonya, 80. dakikada yine Nestorovski ve 90. dakikada Trajkovski ile farkı açtı.
Kalan kısa sürede başka gol olmadı ve Makedonya, Cebelitarık'ı 4-0 mağlup ederek 15 puanla C Ligi'ne yükseldi.
Makedonya'da Eljif Elmas
73 dakika sahada kaldı ve yerini Arjan Ademi'ye bıraktı.