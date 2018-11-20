20 Kasım 2018, 10:10
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Eljif Elmas'lı Makedonya Güle Oynaya

Eljif Elmas

Eljif Elmas'ın 73 dakika sahada kaldığı ve başarılı bir oyun ortaya koyduğu maçta Makedonya, zayıf rakibini farklı yendi.

UEFA Uluslar Ligi'nde Makedonya ile Cebelitarık karşı karşıya geldi. Mücadelenin 27. dakikasında Enis Bardhi ile öne geçen Makedonya devreyi 1-0'lık üstünlüke kapattı.
Karşılaşmanın 67. dakikasında Nestorovski ile farkı 2'ye çıkaran Makedonya, 80. dakikada yine Nestorovski ve 90. dakikada Trajkovski ile farkı açtı.
Kalan kısa sürede başka gol olmadı ve Makedonya, Cebelitarık'ı 4-0 mağlup ederek 15 puanla C Ligi'ne yükseldi.
Makedonya'da Eljif Elmas 73 dakika sahada kaldı ve yerini Arjan Ademi'ye bıraktı.

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