Eljif Elmas Napoli formasını giyip, pozunu verdi

Fenerbahçe'den İtalya'nın Napoli ekibine transfer olan Makedon futbolcu Eljif Elmas, sarı-lacivertli camiaya veda etti.

Eljif Elmas, Fenerbahçe Kulübünün YouTube kanalında yayımlanan veda mesajında, sarı-lacivertli formayı gururla taşıdığını belirterek, "Kuzey Makedonya'dan gelip Türkiye'nin en büyük takımında oynadım. Bu şanlı forma her zaman benimle birlikte olacak. Belki birgün burada büyük Fenerbahçe taraftarıyla buluşacağım. Alex, Lefter gibi büyük oyuncu olmak istedim. Belki onlar gibi olamadım ama Elmas oldum." ifadelerini kullandı.

Dün İtalya'ya giden ve bugün sağlık kontrollerinden geçen Eljif elmas, yeni takımı Napoli'nin formasını giydi ve pozlarını verdi.