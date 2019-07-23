Haberler» Spor» Haber

Eljif Elmas Napoli formasını giyip, pozunu verdi

Fenerbahçe'nin 16 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'ye sattığı Makedon futbolcu Eljif Elmas, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Napoli formasını giydi.

23.07.2019 16:41
Eljif Elmas Napoli formasını giyip, pozunu verdi

Fenerbahçe'den İtalya'nın Napoli ekibine transfer olan Makedon futbolcu Eljif Elmas, sarı-lacivertli camiaya veda etti.

Eljif Elmas, Fenerbahçe Kulübünün YouTube kanalında yayımlanan veda mesajında, sarı-lacivertli formayı gururla taşıdığını belirterek, "Kuzey Makedonya'dan gelip Türkiye'nin en büyük takımında oynadım. Bu şanlı forma her zaman benimle birlikte olacak. Belki birgün burada büyük Fenerbahçe taraftarıyla buluşacağım. Alex, Lefter gibi büyük oyuncu olmak istedim. Belki onlar gibi olamadım ama Elmas oldum." ifadelerini kullandı.

Dün İtalya'ya giden ve bugün sağlık kontrollerinden geçen Eljif elmas, yeni takımı Napoli'nin formasını giydi ve pozlarını verdi.

Eljif Elmas Napoli formasını giyip, pozunu verdi

Süper LigSüper Lig'de fikstür şüphesi!

GalatasarayGalatasaray'da Falcao harekatı! Şükrü Hanedar devreye girdi

Fenerbahçe yıldız oyuncuyla 3 yıllık anlaştı!Fenerbahçe yıldız oyuncuyla 3 yıllık anlaştı!

Eljif Elmas, Fenerbahçe tarihine geçti ama Süper Lig rekorunu kıramadıEljif Elmas, Fenerbahçe tarihine geçti ama Süper Lig rekorunu kıramadı


Değerli Taş, Fenerbahçe, Napoli, Spor

YORUMLAR (3)
ADANA DÜRÜM NECATİ: Laaaaa bu nasıl Forma. . . . Bizim Tahtakalede satılan 5 liralık Tisörtler gibi
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
TOSO 10: o paraya 3 tane yıldız alırız bu napoli kadar enayi bir kulub daha çıkmaz karşımıza adamları resmen kakaladık hihihihi
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
HALİL DAŞ: KAFANI YORMA KARDEŞ BİZİMKİLER 20 MİLYON EUROYA TEKRAR ALIR.
Yayından Kaldır
1 0
Son Dakika Haberleri
18:05   Tammy Abraham: 'Mevsime Giriyoruz, Her Şey Çok Olumlu Görünüyor'
18:05   Hong Kong Eğitiminde Kevin De Bruyne Ve Raheem Sterling Özelliği
18:05   FC Bayern Yeni Şampiyonlar Ligi Formasını Gördü
18:05   Dimitri Payet EA Ligue 1 Gol
18:02   Alagie Sosseh, Fatih Karagümrük'te
17:58   İrfan Buz: "İlk hedefimiz TFF 1. Lig'e çıkmak"
17:50   Menemenspor'da transfer