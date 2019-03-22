Eljif Elmas Şov Yaptı, İzlemeye Gelenler Mest Oldu

Makedonya Milli Takımı'nın Letonya'yı 3-1 mağlup ettiği EURO 2020 Elemeleri grup maçında oyuna 23. dakikada giren ve 2 gol ile yıldızlaşan Fenerbahçeli Eljif Elmas için maçı takip eden socutlar olumlu rapor verdi.

Adı sürekli Premier Lig ekipleriyle anılan Eljif Elmas, 2 şut atıp yüzde yüz isabetle oynadığı karşılaşmada girdiği 8 ikili mücadelenin 6'sını kazandı. Genç oyuncu 26 pas istasyonunun 23'ünde başarılı olarak yüzde 88,5 pas yüzdesiyle oynadı. Rakip yarı sahada yüzde 87,55 pas oranıyla bu sezonun en yüksek ortalamasını yakaladı.

Akşam'da yer alan habere göre; Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yer alan II. Filip Arena'ya Eljif Elmas'ı izlemek için gelen scoutlar genç yıldızı dikkatle takip etti. Premier Lig ekiplerinden Leicester City ve Watford, Eljif Elmas için yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile görüşmelere başlayacağı düşünülüyor.

Bu sezon Fenerbahçe forması ile Süper Lig'de 23, UEFA Avrupa Ligi'nde 7, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 2 ve Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere toplam 34 karşılaşmada görev alan Eljif Elmas sadece 1 kez fileleri havalandırmıştı.