Eljif Elmas Şov Yaptı, Makedonya Kazandı

EURO 2020 Elemeleri G grubu ilk maçında Makedonya evinde Letonya'ya Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas'ın 2 gol attığı maçta 3-1 mağlup etti.

Halis Özkahya'nın yönettiği maçta ilk gol 11. dakikada Makedonya'dan geldi. Goran Pandev'in pasında Alioski ağları havalandırdı ve takımını öne geçirdi.

Oyuna 23. dakikada oyuna dahil olan Eljif Elmas, 29. dakikada Makedonya'nın 2. golünü kaydetti ve devreye 2-0'lık skorla girildi. Letonya 88. dakikada Velkoski'nin kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indirse de 90. dakikada Eljif Elmas bir kez daha sahne aldı ve skoru 3-1'e getirdi.

Kalan kısa sürede başka gol olmadı ve Makedonya, Letonya'yı 3-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.