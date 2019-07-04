04.07.2019 10:13
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye maaş resti

Birçok Avrupa devinin transfer etmek istediği Eljif Elmas, Fenerbahçe'ye rest çekti. Genç yıldız 500 bin euroluk maaşına zam yapılmasını aksi takdirde transfer için izin verilmesini isteyeceği öğrenildi.

Napoli'nin transfer etmek istediği Fenerbahçeli Eljif Elmas, yakın çevresine duyduğu rahatsızlıkları dile getirdi. 19 yaşındaki yıldız futbolcunun, yaklaşık 500 bin euro olan senelik ücretinin az olduğunu belirtip "Benim ailemi de düşünmem lazım. Ekonomik olarak rahatlamam lazım… Fenerbahçe'yle devam edersem yeni kontrat ve yıllık 1,5 milyon euro talep edeceğiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

YÖNETİM BEKLEMEDE

Sözcü'de yer alan habere göre; İtalya Serie A'da oynamaya sıcak baktığını belirten Makedon yıldız, ücret konusunda iyileştirme yapılmazsa transferi için izin isteyeceğini yönetime iletecek.

İtalyan basını Napoli'nin Eljif transferinde ısrarcı olduğunu yazdı. Carlo Ancelotti'nin takımda görmek istediği genç futbolcu için İtalyan kulübün 15 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edildi. Yönetim, resmi teklifi bekliyor.

NAPOLI ISRARCI

İtalyan kulübü, Eljif Elmas'ı almak için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Sarı-lacivertli kulüp 15 milyon eurodan aşağıya 19 yaşındaki yıldızını satmaya sıcak bakmıyor.

Napoli Kulübünün yetkililerinin, Eljif'in menajerliğini yapan babasıyla telefonda bir görüşme yaparak, futbolcunun beklentilerini sordu. Napoli, Eljif Elmas'a Fenerbahçe'den kazandığının çok üstüne bir yıllık maaş verme sözü verdi. Eljif Elmas cephesi de, Fenerbahçe Kulübü'yle anlaşmaları durumunda teklifi kabul edeceklerini İtalyan kulübüne iletti.

Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye maaş resti Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye maaş resti

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Eljif Elmas, Fenerbahçe, Napoli, Spor

YORUMLAR (3)
DRJOHNFİRE: ben ömrümün sonuna kadar 500 bin euroyu değil birlikte parça parçada göremicem arkadas ailemi düşünmek zorundayım diyor vay belasını sayın izleyiciler
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XNXX: ayda en az 250 bin para alıyorsun. Türkiye şartlarının çok üstünde . çok ıyı geçirnirsin. çok istiyorsan gitmeyi 16 milyonu verecek bu klübü ikna et. and go out
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ALEXDEDEVİIED: SAT GİTSİN SAAAATTT SATTT SARTTTT
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