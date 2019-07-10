10.07.2019 12:34
Haberler» Spor» Haber

Eljif Elmas'tan Napoli açıklaması

Eljif Elmas

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas'tan transfer olacağı konuşulan Napoli ile ilgili açıklama geldi. Elmas, transfer söylentileriyle ilgili olarak da, "Ben de bir şey bilmiyorum. Bilgim yok. Kampa katılmak için geldim" dedi.

Özellikle İtalyan temsilcisi Napoli'nin ısrarla istediği sarı lacivertli ekibin yıldız ismi Eljif Elmas'tan havalimanında transfer açıklaması geldi.

"KAMPA KATILMAK İÇİN GELDİM"

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Eljif Elmas, sarı-lacivertlilerin Düzce Topuk Yaylası'nda sürdürdüğü kampa katılmak üzere Türkiye'ye geldi. Elmas, transfer söylentileriyle ilgili olarak da, "Ben de bir şey bilmiyorum. Bilgim yok. Kampa katılmak için geldim" dedi.

"TRANSFER HAKKINDA BİLGİM YOK"

Fenerbahçe'de transfer gündeminin bir numaralı ismi olan ve İtalya Serie A takımlarından Napoli'ye transfer olacağı iddia edilen Eljif Elmas, sarı-lacivertlilerin Düzce Topuk Yaylası'nda sürdürdüğü kampa katılmak üzere Kuzey Makedonya'dan Türkiye'ye geldi. İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının transferine ilişkin sorduğu sorulara ise genç futbolcu, "Ben de bir şey bilmiyorum. Bilgim yok. Kampa katılmak için geldim" diye cevap verdi.

Eljif Elmas, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 29 maçta 4 gol attı.

Göztepe Eren Derdiyok ile anlaştıGöztepe Eren Derdiyok ile anlaştı

FenerbahçeFenerbahçe'den son dakika Mesut Özil açıklaması

İşte Emre Morİşte Emre Mor'un Galatasaray'dan kazanacağı ücret!

FernandoFernando'dan yönetime: Bırakın gideyim

Kaynak: İHA
Değerli Taş, Fenerbahçe, Napoli, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:34   Eljif Elmas'tan Napoli açıklaması
12:31   Stefan Silva, Fatih Karagümrük'te
12:29   (Özel Haber) Mehmet Yiğiner: "Altay'ı, Galatasaray ve Beşiktaş da istedi"
12:25   Haziran ayına transferler damga vurdu
12:25   "Türk futbolu 3 sene içinde kurtulabilir"
12:21   E.Y. Malatyaspor, Teenage Hadebe ve Luke Brattan'ı renklerine bağladı
12:19   Eljif Elmas: "Transferle ilgili bilgim yok"