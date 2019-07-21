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Eljif Elmas'tan veda paylaşımı geldi

Adı uzun süredir Napoli ile anılan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Eljif Elmas'tan sürpriz bir paylaşım geldi. Yıldız oyuncu son olarak Fenerbahçe'nin Avusturya kamp kadrosuna alınmamıştı. Elmas, Instagram'dan yaptığı paylaşımla sarı lacivertli ekibe adeta veda etti.

21.07.2019 14:17

Fenerbahçe'nin Avusturya'daki kampı için kadroya dahil edilmeyen ve İtalyan ekibi Napoli'ye transferinin açıklanması beklenen Eljif Elmas, sarı-lacivertlere veda sinyali veren paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'de Avusturya kampı kadrosuna alınmayan ve İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye transferine kesin gözüyle bakılan Makedon futbolcu Eljif Elmas, kulübe veda sinyalleri veren bir paylaşımda bulundu.

Genç yıldız, Fenerbahçe'nin tesislerinden aracıyla çıktığı anların videosunu Instagram hesabından yayınlayarak, görüntülerin üzerine sarı ve lacivert kalpler koyarak "el sallama" emojisiyle paylaştı.

Eljif Elmas'tan veda paylaşımı geldi

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Eljif Elmas, Fenerbahçe, Avusturya, Napoli, Spor

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