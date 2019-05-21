Malefiz'in Başrol Oyuncusu Elbisesi Nedeniyle Baygınlık Geçirdi! Elle Fanning Kimdir?

Genç oyuncu Elle Fanning, Cannes Film Festivali'nde en genç jüri üyesi ödülüne layık görüldü. Fanning, katıldığı ünlü bir mücevher markasının davetinde bayıldı.

En prestijli ödüller arasında olan Cannes Film Festivali'nin en genç jüri üyesi olan Elle Fanning, ünlü bir mücevher markasının yemeğine davetliydi. Genç oyuncu, Prada markasına ait 1950'lerden ilham alınarak hazırlanan bir elbise ile geceye katıldı. İddialara göre 21 yaşındaki oyuncu, elbisesi nedeniyle bayıldı.

'BAYILDIM AMA HER ŞEY YOLUNDA'

Malefiz'in devam filminde Angelina Jolie ile başrolde olan Elle Fanning, tercih ettiği elbisenin elbise çok dar ve sıkı olması sebebiyle nefes alamamış ve baygınlık geçirmiş. Söylenenlere göre, oyuncunun elbisesinde yer alan korse, Elle'yi nefes alamayacak kadar sıkmış ve hareket etmekte dahi zorluk yaşamış. Baygınlık yaşadığı sırada oyuncunun ablası Dakota, Fanning'in yanında olduğunu ve ona kalmakta yardım ettiği iddia ediliyor. Fanning olayların ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Bayıldım ama her şey yolunda" dedi.

ELLE FANNİNG KİMDİR?

Güzel oyuncu, 9 Nisan 1998 tarihinde Conyers, Georgia dünyaya geldi. Annesi Joy Arrington eski profesyonel tenis oyuncusu, babası Steven J. Fanning ise eski küçükler ligi beysbol takımı antrenörüydü. Ardından Los Angeles'ta elektronik markette satış yapmaya başladı.

Oyunculuk kariyerine ilk 2001 yapımı 'I Am Sam' filminde kız kardeşi Dakota Fanning ile birlikte rol aldı. İlk Hollywood premierinde sadece 3 yaşındaydı.