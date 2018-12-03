Elle Taciz İddiasına Adli Kontrol

Samsun
'da sokakta bir kadına elle tacizde bulunduğu iddia edilen 1 kişi polis tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun İlkadım
ilçesi Kale
Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 28 yaşındaki M.Ö., yolda yürürken bir kadına elle tacizde bulundu. Şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Ö., bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen genç, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Polis,Samsun
03 Aralık 2018 Pazartesi 18:15