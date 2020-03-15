Elleri dezenfekte ettiği söylentisi 'Kına' satışlarını arttırdı
Elleri dezenfekte ettiği söylentisi 'Kına' satışlarını arttırdı Sosyal medyada koronavirüs'üne karşı kınanın elleri dezenfekte ettiği söylentisi vatandaşların kınaya olan talebini arttırdı Sosyal medyada koronavirüs'üne karşı kınanın elleri dezenfekte ettiği söylentisi vatandaşların kınaya...
15.03.2020 10:21 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:23
Elleri dezenfekte ettiği söylentisi 'Kına' satışlarını arttırdıSosyal medyada koronavirüs'üne karşı kınanın elleri dezenfekte ettiği söylentisi vatandaşların kınaya olan talebini arttırdı
SİVAS - Sosyal medyada koronavirüs'üne karşı kınanın elleri dezenfekte ettiği söylentisi vatandaşların kınaya olan talebini arttırdı. Türkiye'de koronavirüsün görülmesinin ardından vatandaşların virüse karşı çözüm arayışları her geçen gün farklılık gösteriyor. Sosyal medya kullanıcıları tarafından koronavirüs'e karşı kınanın elleri dezenfekte ettiği söylentisinin yayılması kınaya olan ilgiyi arttırdı. Öte yandan koronavirüs'üne karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, alternatif tıp olan aktarlara akın etti.Korona virüs'üne karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşların aktarları tercih ettiğini belirten aktar Orhun Özfidancı, " Koronavirüsü'nün herhangi bir tedavisi olmadığı için kişinin bağışıklık sisteminin kuvvetli olması gerekiyor. Genel olarak bağışıklık sistemini arttıracak ürünler alınmakta. Zencefil, çörek otu, zerdaçal, ada çayı, ıhlamur satışı arttı. Son zamanlarda kulağımıza da gelen, müşterilerden de öğrendiğimiz, kınayla ilgili birkaç söylenti var. Ne kadar doğrudur bilemiyoruz ama eliniz kirliyken gözünüze ve yüzünüze sürmeyin, elinizi yıkayın talimatından sonra kişiler kınaya yöneldi. Kınayı ele yaktıktan sonra kınanın bu virüsün önüne geçebileceğine inanıyorlar. Sosyal medya da birkaç tana görsel paylaşılmış kınayla ilgili bize de gönderdiler. Biz tabi ihtimal vermiyoruz. Çünkü elin üzerine yakılan bir kına. El temizliğine bir etkisi yok. Bir etken madde değil. Kına satışları arttı. Bu kadar peş peşe kına satamazdık. Kolonya gibi kınanın satışı da arttı "dedi.Vatandaşlar da virüslere karşı bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için aktarları tercih ettiklerini söylediler.
SİVAS - Sosyal medyada koronavirüs'üne karşı kınanın elleri dezenfekte ettiği söylentisi vatandaşların kınaya olan talebini arttırdı. Türkiye'de koronavirüsün görülmesinin ardından vatandaşların virüse karşı çözüm arayışları her geçen gün farklılık gösteriyor. Sosyal medya kullanıcıları tarafından koronavirüs'e karşı kınanın elleri dezenfekte ettiği söylentisinin yayılması kınaya olan ilgiyi arttırdı. Öte yandan koronavirüs'üne karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, alternatif tıp olan aktarlara akın etti.Korona virüs'üne karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşların aktarları tercih ettiğini belirten aktar Orhun Özfidancı, " Koronavirüsü'nün herhangi bir tedavisi olmadığı için kişinin bağışıklık sisteminin kuvvetli olması gerekiyor. Genel olarak bağışıklık sistemini arttıracak ürünler alınmakta. Zencefil, çörek otu, zerdaçal, ada çayı, ıhlamur satışı arttı. Son zamanlarda kulağımıza da gelen, müşterilerden de öğrendiğimiz, kınayla ilgili birkaç söylenti var. Ne kadar doğrudur bilemiyoruz ama eliniz kirliyken gözünüze ve yüzünüze sürmeyin, elinizi yıkayın talimatından sonra kişiler kınaya yöneldi. Kınayı ele yaktıktan sonra kınanın bu virüsün önüne geçebileceğine inanıyorlar. Sosyal medya da birkaç tana görsel paylaşılmış kınayla ilgili bize de gönderdiler. Biz tabi ihtimal vermiyoruz. Çünkü elin üzerine yakılan bir kına. El temizliğine bir etkisi yok. Bir etken madde değil. Kına satışları arttı. Bu kadar peş peşe kına satamazdık. Kolonya gibi kınanın satışı da arttı "dedi.Vatandaşlar da virüslere karşı bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için aktarları tercih ettiklerini söylediler.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Elleri dezenfekte ettiği söylentisi 'Kına' satışlarını arttırdı
Etiketler : Koronavirüs, Genel
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