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Elleri kelepçeli mahkum jandarmanın elinden kaçtı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hırsızlık suçlamasıyla tutuklanan mahkum cezaevine teslimat öncesi hastanede rapor alındığı sırada jandarmanın elinden kaçarak kayıplara karıştı.

11.12.2019 00:00 | Son Güncelleme: 11.12.2019 00:00Elleri kelepçeli mahkum jandarmanın elinden kaçtı
'ın Ereğli ilçesinde hırsızlık suçlamasıyla tutuklanan mahkum cezaevine teslimat öncesi hastanede rapor alındığı sırada jandarmanın elinden kaçarak kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Ahmet K. iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiası ile önceki gün jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. karakolunda işlemleri tamamlanan hırsızlık zanlısı bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta sorgusundan sonra nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı hakkında tutuklama kararı verildi. Jandarma ekipleri akşam saatlerinde hırsızlık zanlısını cezaevine teslim etmeden önce sağlık raporu için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine götürdü. Burada muayenesi yapılan zanlı jandarmanın bir anlık dalgınlığından faydalanarak hastanenin yakınında bulunan dereye kaçtı. Jandarma ekiplerinin yakalamak için peşinden koştuğu zanlı izini kaybettirmeyi başardı. Olayın verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi gelirken polisten de destek istendi. Jandarma ve polis ekiplerinin saatler süren aramalarına karşılık firar eden hırsızlık zanlısı bulunamadı. Jandarma ekipleri firari zanlıyı bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
(İHA)

Zonguldak, Jandarma, Güncel

Kaynak: İHA

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