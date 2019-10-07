Haberler » 3. Sayfa » Haber

Elleri kelepçeli şekilde kaçmıştı, Jandarma yakaladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından işlemleri yapılmak üzere getirildiği hastaneden elleri kelepçeli şekilde kaçan hakkında yakalam kararı olan S.Y. saklandığı evde Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

07.10.2019 12:26Elleri kelepçeli şekilde kaçmıştı, Jandarma yakaladı
Aydın'ın Efeler ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından işlemleri yapılmak üzere getirildiği hastaneden elleri kelepçeli şekilde kaçan hakkında yakalam kararı olan S.Y. saklandığı evde Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 03 Ekim tarihinde önce yol uygulaması esnasında hakkında 'Konut Dokunulmazlığı ve hırsızlık' suçlarından yakalama kararı olan S.Y'yi yakaladı. S.Y. hastanedeki işlemleri yapıldığı sırada elleri kelepçeli olarak kaçtı. Kaçan şahsı yakalamak için polis ve jandarma ekipleri çalışma başlatmıştı. Jandarma ekipleri kaçan şahsın Koçarlı ilçesi Tekeli Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi. Yapılan operasyonda S.Y saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. - AYDIN

Jandarma, Efeler, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:09 Traktör sürücülerine reflektör cezası
18:07 - Mersin'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
17:54 Bursa'da AVM'de çıkan yangın korkuttu
17:47 Kadını taşla öldürüp ormana atmışlar
17:45 Üniversite öğrencisi kız odasında ölü bulundu
17:43 Karısını öldüren şahıs tutuklandı
17:37 Motosiklet çocuğa çarptı: 1 yaralı