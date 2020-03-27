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Ellerinde çekirdekle bina yıkımını film izler gibi izlediler

Ellerinde çekirdekle bina yıkımını film izler gibi izlediler Yanlarına gelen bir arkadaşına çekirdek ikram eden kafadarlar yıkım bitene kadar rahatlarını bozmadı Bilecik Belediyesi'ne ait Kültür Sitesi ekipler tarafından yıkılırken, 3 kafadar genç arkadaş, ellerinde çekirdekle bina yıkımını...

27.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:51
Ellerinde çekirdekle bina yıkımını film izler gibi izlediler
Yanlarına gelen bir arkadaşına çekirdek ikram eden kafadarlar yıkım bitene kadar rahatlarını bozmadı
BİLECİK - Bilecik Belediyesi'ne ait Kültür Sitesi ekipler tarafından yıkılırken, 3 kafadar genç arkadaş, ellerinde çekirdekle bina yıkımını film izler gibi seyrettiler
Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Kurtul Sokak üzerinde bulunan, düğün, nişan, sünnet cemiyeti, mevlit, etkinlik gibi birçok şey için kullanılan Kültür Sitesi ve yanında bulunan Zabıta Müdürlüğüne ait bina "Yeşil alan" çalışması kapsamınca Bilecik Belediyesi tarafından yıkımına başlanıldı. Ekipler binanın doğalgaz ve elektrik hatlarını kapatarak, yıkım işlemine başladılar. Yıkım sırasında ekipler tarafından elektriği kesilen bir pano üzerine oturan üç kafadar, yıkım işlemini sinema seyreder gibi seyretti. Bununla kalmayan üç kafadar marketten aldıkları çekirdeği çitlemeyi de unutmadı. Yanlarına gelen bir arkadaşlarına da çekirdek ikram etmeyi unutmayan kafadarlar, yıkım bitene kadar keyiflerini bozmadılar.
Öte yandan bunun yanında meraklı diğer vatandaşlar 3 kafadardan eksik kalmayarak, onlarda yıkımı film seyreder gibi seyrettiler. Ellerinde çekirdekle bina yıkımını film izler gibi izlediler

Kaynak: İHA

Etiketler: Gazipaşa, Bilecik, Genel

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Ellerinde çekirdekle bina yıkımını film izler gibi izlediler

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