Haberler » Güncel » Ellerindeki çiçeklerle Ata'nın huzurunda - Haber

Ellerindeki çiçeklerle Ata'nın huzurunda

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'nda Edirne Belediyesi'nde bulunan Atatürk Odası ziyaretçi akınına uğradı.

09.11.2019 11:16 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:21Ellerindeki çiçeklerle Ata'nın huzurunda
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'nda Edirne Belediyesi'nde bulunan Atatürk Odası ziyaretçi akınına uğradı. Öğretmenleri ile birlikte gelen anaokulu ve ilkokulu öğrencileri ellerindeki çiçeklerle Ata'nın huzuruna geldi. Öğretmenleri eşliğinde Atatürk Odası'na gelen Anaokulu ve İlkokulu öğrencilerine belediye personeli tarafından Atatürk Odası anlatıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün yatağını ise öğrencilerin gelirken getirdiği çiçekler süslüyor. - EDİRNE

Mustafa Kemal Atatürk, Edirne Belediyesi, 10 Kasım, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:38 Mesut Bedel Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayına katıldı
13:42 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığı Türkiye'de
13:42 Kışa Hazırlık Panayırı büyük ilgi gördü
13:42 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
13:41 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığı Türkiye'de
13:12 BDDK, Fatih'te intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen BEDAŞ'a 15 Kasım'a kadar süre verdi
13:06 Haluk Levent'in siyanürden öldükleri düşünülen aileyle ilgili yorumu tepki çekti
13:03 Ege Üniversitesi'nde bir inşaat işçisi, el ve ayakları bağlı olarak ölü halde bulundu
12:54 Siyanürlü intiharların ardından uzman isim, korkutan rakamı verdi: Türkiye'de 1 milyon insan intihar eğiliminde
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
9.11.2019 13:44:02