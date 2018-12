Ellerindeki Hassas Cihazlarla Ses Kirliliği Yapan İşletmeleri Denetliyorlar

11 Aralık 2018 Salı 11:37



11 Aralık 2018 Salı 11:37

Ellerindeki hassas cihazlarla ses kirliliği yapan işletmeleri denetliyorlarBüyükşehir'den gürültü kirliliğine geçit yokSağlık İşleri Daire Başkanlığı gürültü değerlendirme birimi, iş yeri kaynaklı gürültülerin vatandaşları rahatsız etmemesi için her türlü şikayeti titizlikle değerlendiriyorHassas cihazlarla ölçüm yapan ekipler, eğlence merkezleri olarak hizmet veren işletmelere de ruhsat verilmeden önce denetim gerçekleştiriyor5 desibel üstü seslere cezai işlem uygulanıyorKomşuluk, asansör, kazan dairesi ve evcil hayvan gürültüsü belediye denetimi kapsamı dışındaANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankaralıların huzur ve güveni için her türlü çalışmayı titizlikle yürütüyor. O çalışmalardan bir tanesi de gürültü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen "Gürültü Değerlendirme" denetimleri.Vatandaşın huzuru öncelikSağlık İşleri Daire Başkanlığı Gürültü Değerlendirme Birimi; özelikle endüstri, işyeri, eğlence merkezlerine yönelik 153 Mavi Masa'ya veya doğrudan Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na gelen gürültü şikayetlerini dikkatle inceliyor.Gürültü kaynaklarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı genelgesinde yer alan ölçülerde olup olmadığı ise yapılan denetimler sırasında hassas cihazlarla yerinde tespit ediliyor.Eğlence merkezlerinde ruhsat şartıBüyükşehir Belediyesi denetçileri şikayete konu olan yere giderek gürültü denetimini hassas cihazlarla yapıyor.Sadece konutlarda değil eğlence merkezleri olarak hizmet veren işletmelere (canlı müzik ya da müzik yayını yapılan işyerleri) ruhsat izni verilmesi için de gürültü denetimi gerçekleştiriliyor.Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Gürültü Değerlendirme Birimi bu belgeyi almak isteyen işletmelerin gürültü ölçüm raporlarını değerlendirdikten sonra sonucuna göre işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesine yönelik yazıyı ilçe belediyesine iletiyor. Yazı olumsuz ise işletme canlı müzik izin belgesi alamıyor. Eksikliklerin giderilmesi gerektiği de işletmeye ayrıca yazılı olarak bildiriliyor.153 Mavi Masa'ya bildirinAnkara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Gürültü Değerlendirme Birim Sorumlusu Yakup Coşkun, gürültü denetimlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Rutin kontrol yerine şikayet üzerine gelen başvuruları değerlendiriyoruz. Gerek yerinde yapılan ölçümlerle gerekse yapılan denetimlerle vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Gürültü denetimi binamızın altında herhangi bir işletmeden kaynaklı gürültüden rahatsız olan Başkentliler 153 Mavi Masa'ya bildirebilir ya da Başkanlığımıza dilekçeyle başvurabilir."Çat kapı denetimŞikayet konusu yere çat kapı denetim yapan ekipler, önce arka plan kaynak gürültü ölçümü yapıyor.İlk ölçümden sonra işletmedeki gürültü kaynakları kapatılarak, arka plan gürültüsü ölçülüyor. Daha sonra aradaki farkın 5 desibeli geçip geçmediği kontrol ediliyor.5 desibellik ölçü kriterini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belirlediğini vurgulayan Coşkun, "Gürültü değeri 5 desibeli sağlıyorsa sıkıntı yok. Şikayetçiye diyoruz ki bu gürültü yönetmelik sınır değerleri içerisinde ancak aşıyorsa işletmeye belli bir süre veriyoruz. 10-15 günlük bir süre içinde izolasyon yapması için. Verilen sürenin sonunda tekrar ölçüm yapıyoruz" dedi.5 desibel üstüne para cezasıBakanlık tarafından yayımlanan yönetmelikte yer alan standartları aşan işletmelere gerekli tedbir ve önlemleri alıp ses izolasyonlarını yaptırmadıkları takdirde idari para cezası uygulanıyor.Cezaların işletme standartlarına göre değişiklik gösterdiğini belirten Coşkun, şöyle konuştu: "Cezai işlemler şu anda iş yerleri için 9 bin TL, eğlence yerlerinde ise 29 bin TL civarında. Canlı müzik yapan yerler düğün salonları, kır düğünü yapan yerler, eğlence amaçlı olan her yere eğlence merkezi gözü ile bakıyoruz. Spor salonlarında çalan gürültülü müzik de bize sık gelen şikayetler arasında ancak bu eğlence gürültüsüne girmiyor. İşyeri gürültüsüne giriyor. Oradaki aykırılığın cezası da 9 bin TL civarında."Komşuluk gürültüleri kapsam dışıSağlık İşleri Daire Başkanlığı Gürültü Değerlendirme Birim Sorumlusu Yakup Coşkun, kapsam dışı olan gürültüler hakkında da şu bilgileri verdi: "Komşuluk gürültüsü, evcil hayvan gürültüsü, asansör, kazan dairesi gürültüsü bunlar yönetmelik kapsamından çıkarılmıştır. Zaman zaman bu tarz şikayetler alıyoruz ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yönetmeliğinde bulunmadığı için herhangi bir işlem gerçekleştirmemiz mümkün olmuyor. Bu tip şikayetlerin kolluk kuvvetlerine bildirilmesi gerekiyor.