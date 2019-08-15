Ellerine poşet alan gençler, ev ev dolaşarak şeker topladı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir araya gelen gençler, ellerine aldıkları poşetlerle ev ev gezerek şeker topladı.



Moda Mahallesi'nde ikamet eden gençler, ellerine poşet alarak çocukluklarını yaşadılar. Kurban Bayramı'nın gelişi ile birlikte ellerine naylon poşetler alan çocuklar, mahallede gün boyu kapı kapı dolaşarak şeker topladılar.



Bayramın ikinci gününde şeker toplamak için mahalle mahalle dolaşan gençler, "Eski günlerdeki gibi çocukluğumuzu yaşamak istedik" dediler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA