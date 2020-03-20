Ellerini boyayarak doğru el yıkama tekniğini gösterdi

Koronavirüsten korunmanın en basit ve etkili yolu elleri 20-30 saniye boyunca elleri yıkamak. Sosyal medyada bir kullanıcı da eline döktüğü boyayla boyanın elinde nerelere ulaştığını göstererek doğru el yıkama tekniğini anlattı.

Tüm dünyada 10 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüsten dolayı ülkemizde de 4 öldü. Türkiye 'de koronavirüse yakalanan sayısı ise dün akşam itibarıyla 359'a yükseldi.

Uzmanların koronavirüse karşı tavsiye ettiği en etkili ve basit korunma yöntemi gün içerisinde elleri yıkamak. 20-30 saniye boyunca devam etmesi gereken bu işlemde doğru hareketleri yapmak da elin temizlenmesi açısından çok önemli.

ELDİVEN BOYAYARAK ANLATILDI

El ayalarını ovuşturmak, elleri üst üste getirerek parmak aralarını yıkamak, elleri birbirine kenetleyerek tırnak içlerinin yıkanmasını sağlamak her zaman söylenen teknikler. Ancak bunların neden bu kadar önemli olduğu sosyal medyada paylaşılan videoyla gözler önüne serildi.

Beyaz renkli eldivenin üzerine sıkılan siyah renkli boya, el yıkamada doğru teknikleri kullanarak boyanın elin nerelere ulaştığını gösteriyor.

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