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Ellerini ısıran çocuk, tedavi altına alındı

İzmir'de ellerini ısırarak kendisine zarar veren ve ailesinin ellerini plastik şişeyle kapatarak korumaya çalıştığı 7 yaşındaki Yusuf Maden, hastanede tedavi altına alındı.

08.11.2019 20:01 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:04
'de ellerini ısırarak kendisine zarar veren ve ailesinin ellerini plastik şişeyle kapatarak korumaya çalıştığı 7 yaşındaki Yusuf , hastanede tedavi altına alındı.
'da dünyaya gelen Serdal ve Asiye Maden çiftinin en büyük çocuğu Yusuf, küçük yaşlardan itibaren ellerini ısırması ve kendisini yaralaması nedeniyle hastaneye götürüldü.
İlk bulgularda bipolar bozukluk ve obsesif kompulsif bozukluk teşhisi konan ancak uygulanan tedaviye rağmen durumunda iyileşme görülmeyen Yusuf'un ailesi, İzmir'e taşındı.
AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Maden çiftinin Gaziemir ilçesindeki evine giderek, kendisine zarar vermesini önlemek için ellerine pet şişe geçirilen Yusuf'un yaşadığı sorunu yerinde gördü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Yusuf Maden, İzmir 112 ekipleri tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek çocuk servisinde tedavi altına alındı.
Bakan Koca'nın twitter paylaşımı
Hastanenin başhekim yardımcısı Uzman Doktor Dr. Dilek Orbatu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yusuf'un hastalığını tespit etmek için tetkiklere başladıklarını belirterek, "Çocukluk çağı metabolik hastalıklarının biri olma ihtimali var. Ancak önce tüm tetkikleri planlayıp hastamızı çoklu anlamda değerlendireceğiz. Yusuf'u iyileştirmek için elimizden geleni yapacağız. Ayrıca aileye de tedavi süreci boyunca hastanemizde sosyal destekte bulunacağız." dedi.
Orbatu, Yusuf'un görme kaybı yaşayan 4 aylık kardeşi Miran bebeğin de hastanelerinde tedaviye alındığını sözlerine ekledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bugün twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Yusuf'un tedavisiyle ilgili İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne gerekli talimatın verildiğini belirterek "Tedavi sürecini yakından takip ediyor, minik Yusuf'a ve ailesine iyilik ve şifa diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Ellerini ısıran çocuk, tedavi altına alındı

Manisa, Maden, İzmir, Güncel

Kaynak: AA


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