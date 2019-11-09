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Ellerini ısıran minik Yusuf adına maaş bağlandı

Yaşadığı hastalık nedeniyle sürekli ellerini ısıran, bu nedenle ailesi tarafından ellerine plastik şişe bağlanan 7 yaşındaki Yusuf Maden adına engelli evde bakım aylığı ödeneceği öğrenildi.

09.11.2019 10:59 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:07Ellerini ısıran minik Yusuf adına maaş bağlandı
Yaşadığı hastalık nedeniyle sürekli ellerini ısıran, bu nedenle ailesi tarafından ellerine plastik şişe bağlanan 7 yaşındaki Yusuf adına engelli evde bakım aylığı ödeneceği öğrenildi.

ilçesinde yaşam mücadelesi veren Maden ailesinin büyük oğlu Yusuf Maden (7), yaşadığı hastalık sebebiyle sürekli ellerini ısırıyordu. Aile bu nedenle çocuğun ellerine sürekli plastik şişe bağlıyordu. Yusuf'un yürek burkan dramının ortaya çıkmasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Minik Yusuf, hemen İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öte yandan, Yusuf Maden'in özel eğitim alması içinde çalışma başlatıldığı öğrenildi. Yine minik Yusuf adına evde bakım aylığı da bağlandığı, ailenin fiziksel koşulları daha uygun olan bir eve taşınabilmesi içinde gerekli eşya ve kira yardımının da yapılmasına yönelik girişimlerde bulunulduğu belirtildi. - İZMİR

Gaziemir, İzmir, Maden, Güncel

Kaynak: İHA

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