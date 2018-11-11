Ellerini ovuşturdu, hırsızlık yaptı...O anlar kamerada
İZMİR - İzmir
'in Bornova
ilçesinde meydana gelen olayda hırsız, markete mal bırakan toptancının telefonunu ellerini ovuşturarak çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda hırsız, toptancının markete girmesini fırsat bilip ellerini ovuştuyor ve kamyonun tekerlerine basıp saniyeler içinde telefonu alıp gidiyor. Dün İzmir'in Bornova ilçesi Kemalpaşa
Caddesi'nde meydana gelen hırsızlık adeta pes dedirtti. Sabah
saat 10.00 sıralarında markete mal bırakmaya gelen toptancının araçtan inmesini fırsat bilen hırsız önce ellerini ovuşturdu daha sonra kamyonun tekerleklerine basıp araçtaki 3 bin lira değerindeki telefonu çalıp kaçtı. Kamera kayıtlarına yansıyan olayla ilgili polisin hırsızı arama çalışmaları devam ediyor. Son dönemlerde bölgede hırsızlık olaylarının arttığını belirten esnaf Reşat Yıldız, "Önceden burada karakolumuz vardı, şimdi kaldırıldı. Karakol kaldırıldıktan sonra haftada 2-3 tane hırsızlık oluyor. Yetkililerden isteğimiz acilen buraya tekrar karakol yapılması" diye konuştu.
Bornova,İzmir
11 Kasım 2018 Pazar 17:05