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"Ellerini yıka" çağrısına "aç ve kapa" sloganı da eklensin önerisi

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, koronavirüs tedbirleri kapsamında eller sürekli sabunla yıkanırken, suyun israf edilmemesiyle ilgili gerekli özenin gösterilmesi gerektiğini bildirdi.

30.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:46
Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, koronavirüs tedbirleri kapsamında eller sürekli sabunla yıkanırken, suyun israf edilmemesiyle ilgili gerekli özenin gösterilmesi gerektiğini bildirdi.
Prof. Dr. Tecer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadelede devlet ve milletin birlikte, bilinçli ve hassas bir tavır içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.
Bu mücadelede herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğine işaret eden Tecer, "Sağlığımızı korumak için tıbbi yöntemleri ve tedbirleri arttırmalıyız. Su kaynaklarımızı korumalıyız. Gıda güvenliğini sağlamalıyız. Sağlıkçılarımızın ortaya koyduğu bu fedakar çabanın farkında olup onların tavsiyelerine uymalıyız." dedi.
Tecer, su kaynaklarının özenle tüketilmesi ve korunması gerektiğine de dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Gün içerisinde her bir temastan sonra birkaç defa ellerimizi 20 saniye su ve sabunla yıkamak çok önemli. Burada dikkat edilmesi gereken bir noktayı gözlerden kaçırmamamız gerekiyor. Bu günlerde ellerimizi yıkamak için artık yaklaşık 2 kat daha fazla su tüketiyoruz. Bir kişi 20 saniye boyunca ellerini sabunlu su ile yıkadığında ve bu süre içerisinde musluk sürekli açık tutulduğunda yaklaşık 2 litre su tüketiliyor. Eğer ellerimizi sabunla ovarak yıkama sırasında musluğu kapatırsak, bu tüketilen su miktarı yaklaşık 1 litre kadardır."
"Vakit suyu tasarruflu kullanma vaktidir"
Suyun bu dönemde daha da tasarruflu kullanılması gerektiğini vurgulayan Tecer, şunları kaydetti:
"Çok basit bir hesapla bir kişi musluğu açık bırakarak günde 5 kez ellerini yıkarsa 5 litre su fazladan tüketmiş olacaktır. Bu hesabı 1 milyon kişi için yaparsak günde 5 milyon litre su fazladan kullanılmış demektir. Hesabı ülke geneline hatta dünya geneline çıkardığımızda su kaynaklarımız üzerindeki tehdidin boyutunu da görebiliriz. Bu nedenle, ellerin dezenfeksiyonu için 20 saniye sabunla yıkama üzerine yapılan anonslara, reklamlara ve bilgilendirmelere artık 'aç ve kapa' sloganını da eklememiz gerekiyor. Yani 'musluğu aç, sonra musluğu kapa, ellerin sabunlanma süresince suyu boşuna tüketme' dememiz gerekiyor. Vakit suyu tasarruflu kullanmayı öğrenme vaktidir."
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’Ellerini yıka’ çağrısına ’aç ve kapa’ sloganı da eklensin önerisi

Kaynak: AA

Etiketler: Namık Kemal Üniversitesi, Güncel

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"Ellerini yıka" çağrısına "aç ve kapa" sloganı da eklensin önerisi
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