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Elleriyle yaptığını sağlıkçılara götürdü

Düzce eski Belediye Başkanı Dursun Ay'ın eşi Nursel Ay, evinde kendi elleriyle yaptığı pasta ve börekleri paketleyerek hastanede görevli sağlık çalışanlarına götürerek ikramda bulundu.

23.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:01
Elleriyle yaptığını sağlıkçılara götürdü
Düzce eski Belediye Başkanı Dursun Ay'ın eşi Nursel Ay, evinde kendi elleriyle yaptığı pasta ve börekleri paketleyerek hastanede görevli sağlık çalışanlarına götürerek ikramda bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan eni tip korona virüs nedeniyle görevlerinin başından ayrılmayan sağlık çalışanlarına her kesimden çeşitli destekler geliyor. Bazı esnaflar sağlık çalışanlarına indirimler yaparken ev hanımları da evlerinde yaptıkları pasta ve börekleri sağlık çalışanlarına götürüyorlar.

Düzce eski Belediye Başkanı Dursun Ay'ın eşi Nursel Ay'da evinde yaptığı pasta, börek ve hamur kızartması gibi ürünleri Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürerek sağlık çalışanlarına ikram etti. Ay'ın ikramı sırasında çekilen fotoğraf ise sağlık çalışanları tarafından sosyal medyada paylaşılarak teşekkür edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler : Mustafa Dursun, Düzce, Güncel

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