Ellibeş, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerine çamur atanların vizyonu yetişemez"

Haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 7 ayda yaptığı hizmetlere maalesef bu çarpıtmalarla çamur atanların ne hayali, ne de vizyonu yetişemez" dedi.



AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, haftalık basın toplantısında kapsamında parti çalışmaları hakkında bilgi verdi. AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek'in de katıldığı toplantıda Kandıra'da 23 Ekim'de başlayan 'İlçe İstişare Kurulu Toplantıları'nı Karamürsel, Başiskele, Derince, Kartepe, Körfez ve Gölcük ilçelerini tamamladıklarını kaydeden Ellibeş, diğer ilçelerde de haftalık olarak düzenli şekilde bu toplantıları devam ettirdiklerini söyledi. Aynı şekilde il yönetim kurulu üyelerinin her hafta mahalle yönetimleri toplantılarına katıldığını, bu çalışmanın da bu hafta İzmit'le sona ereceğini belirten Ellibeş, "AK Parti'yi milletimiz kurdu ve 2053, 2071 hedeflerine de yine milletimiz taşıyacaktır. Bu anlayış içerisinde toplam 472 mahallemize yönetim kurulu üyelerimiz tek tek katılarak, teşkilatımızın en uç noktasına kadar yalnız olmadıklarını, bir ve beraber olduğumuzu gösteriyoruz. Bu toplantılara her hafta ben de katılarak, mahalle teşkilatlarımızla görüş alışverişi yapıyoruz" dedi.



Milletle iç içe siyaset yaptıklarını belirten Ellibeş, yalnızca seçim döneminde değil, her zaman sahada olan milletvekillerine sahip olduklarını da belirterek, "Bu büyük ailenin en önemli parçalarından biri de Milletvekillerimiz. Onlar da her zaman sahada, bizlerin yanında. Bugün MKYK Üyemiz ve Milletvekilimiz Emine Zeybek Hanımefendi ile bir çalışma daha başlatıyoruz. Milletvekillerimiz bundan sonra sırayla fırsat buldukça İl Başkanlığımıza gelerek milletimizle buluşacak" diye konuştu.



Basın mensuplarının da sorularını yanıtlayan Ellibeş, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın Kocaeli Büyükşehir Belediyesine alınan araçlar hakkındaki beyanlarına da yanıt vererek, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda 23 milyon metrekare park ve yeşil alan bulunuyor. Bunun en önemli bölümünü Seka Park oluşturuyor. Golf arabası dedikleri akülü araçlar burada malzeme ve çalışanların ulaşımı için kullanılıyor. Buralara kamyon sokacak değiliz elbette. Seka Park'a hayatında bir defa giden, bu araçları mutlaka görmüştür ve ne işe yaradığını bilir. Tahsin Tarhan, herhalde seçim bölgesi olmasına rağmen hiç Seka Park'a gitmedi. Hem 18 adet aracın toplam maliyetini tek bir araç gibi söyleyerek, hem de ne işe yaradığı hakkında konuyu çarpıtıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 7 ayda yaptıkları hizmetlere maalesef bu çarpıtmalarla çamur atanların ne hayali, ne de vizyonu yetişemez. İşte gördük, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, temel atmama töreni gibi bir uydurmayı belediyecilik anlayışı içine soktu. Hem hizmet üretmeyip, hem de buna tören masrafı yapmak hangi akılla izah edilebilir? Tahsin Tarhan, gerçekten faydalı olmak istiyorsa bunu sorgulasın. O törene ne kadar para harcandı onu söylesin. Muhalefette üretilen her hizmete bir kulp bulup, çamur atmaktan çekinmeyenler bugün yönetime geldiklerinde de aynı anlayışı devam ettiriyor. Yapma, üretme, yapanı da rahat bırakma, sürekli saldır" şeklinde konuştu.



İSU'nun cep telefonu alımı ve araç kiralaması ile ilgili yapılan eleştirileri de yanıtlayan Ellibeş, "İSU'nun sayaç okuma işi için aldığı cep telefonları, muhammen bedelin yüzde 25 altında gerçekleşen araç kiralama ihalesi de yine çok açık çarpıtmadır, karalama kampanyasıdır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yaptığı bütün ihale ve alımlar usule uygun, şeffaf ve hukukidir. Bu konuda bir hata varsa itiraz yapılsın. Biz, bu tür karalamalarından korkarak, milletimizle aramıza mesafe koyacak değiliz. İşte burada Milletvekilimiz ve MKYK Üyemiz Emine Zeybek Hanımefendi ile milletvekillerimiz, temsil ettiği milletimizle bir araya geliyor. Biz milletimizden kaçarak değil, her zaman yüz yüze bakarak siyaset yapıyor, uzaktan çamur at izi kalsın anlayışında olmuyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA