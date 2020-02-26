Haberler » Güncel » Elma bahane eğlence şahane - Haber

Elma bahane eğlence şahane

Mamak Belediyesi Yeşilbayır Aile Merkezi, elma şekeri etkinliğine ev sahipliği yaptı.

26.02.2020 10:09 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:09Elma bahane eğlence şahane
Belediyesi Aile Merkezi, elma şekeri etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Yeşilbayır Aile Merkezi'nde eğitim gören okul öncesi sınıfı öğrencileri ile gerçekleşen etkinlikte minikler kendi elleriyle elma şekeri yapmayı öğrendi. Giydikleri önlüklerle tezgahın başına geçerek marifetlerini sergileyen minikler büyüklere taş çıkarttı.

Çocukları mutlu etmenin dünyanın en büyük zenginliği olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bu etkinlik sayesinde çocuklarımız çok sevdikleri lezzeti kendileri yapmayı öğrendi. Bu tür çalışmalarımız ile sadece eğlence değil, kazanımlar da hedefliyoruz. Çocuklarımız bu sayede bu ürünleri satın alınmadan da yapılabileceğini de öğrenmiş oluyor. Eğlenirken öğretici etkinliklerle çocuklarımızın gelişimine katkı sunacak bu tür aktivitelere devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Mamak Belediyesi, Yeşilbayır, Mamak, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
09:40  Remdesivir nedir? Remdesivir hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor? Remdesivir koronavirüse çare mi?
08:49  Şampiyonlar Ligi son 16 turu toplu sonuçları ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Barcelona maç sonucu, Chelsea Bayern Münih maç sonucu!
08:36  Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü ne zaman? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman doğdu?
26.02.2020 11:57:06