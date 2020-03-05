Elma Dersem Çık Filmi

Aşkım Kapışmak'ın aynı adlı kitabının beyaz perde uyarlaması olan 'Elma Dersem Çık' isimli gösterisinin yönetmen koltuğunda İzzet Başlak oturuyor. ‘Elma Dersem Çık’ sinema
versiyonunda; çocuk, evlilik, ilişki analizleri, ilişkide iletişimin önemi, çocuk-anne ilişkisi, hangi iletişim kanallarının kullanıldığı, insanın içindeki mutlu çocuğun önemi, iki büyük stresin tanımı, çeşitli kesim insan analizleri ile daha birçok konuya açıklık getiren Aşkım Kapışmak, insanın önce kendisini sevmesinin önemine vurgu yapıyor. Yönetmen :
İzzet BaşlakOyuncular:
Aşkım KapışmakFilmin Türü:
0Orijinal Adı:
Elma Dersem ÇıkYapımcı Firma:
0Yapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
90 dk.Vizyon Tarihi:
13.12.2019 Elma Dersem Çık Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.