Elma yüklü kamyonet devrildi
Adana'da, otoyolda devrilen kamyonetin kasasındaki elmaların savrulmasıyla trafik bir süre aksadı.
05.04.2020 22:26 | Son Güncelleme: 05.04.2020 22:27
Adana- Ankara otoyolunun Pozantı ilçesi yakınlarında, H.P. yönetimindeki 33 NDS 25 plakalı elma yüklü kamyonet sağ arka tekerleğinin yerinden çıkması nedeniyle devrildi.
Kazada sürücü H.P. ters dönen araçtan yara almadan çıkarken, kamyonetin kasasındaki elmalar yola savruldu.
Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre aksadı.
Kaynak: AA