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Elma yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Elma yüklü tır devrildi: 1 yaralı Ordu'nun Ünye ilçesinde elma yüklü tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı.

13.03.2020 14:51 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:53

Elma yüklü tır devrildi: 1 yaralı

ORDU - Ordu 'nun Ünye ilçesinde elma yüklü tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun 'dan doğu tarafına elma sevkiyatı yapan Türki A.idaresindeki 27 YU 701 plakalı tır, Nuriye Mahallesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde virajı alamayarak yan yattı. Kaza sonrası tırda bulunan elmalar Karadeniz Sahil Yolu'na savrularak yaklaşık trafiğin 2 saat durmasına neden oldu. Yaralanan sürücü Türki A. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun- Ordu kara yolu 2 saat trafiğe kapatıldı

Kaza sonrası kasalar içerisinde elmaların sağa sola savrulmasının ardından Samsun- Ordu kara yolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapatıldı. Ordu istikametine giden bütün araçlar tali yollara yönlendirilirken, olay yerine gelen polis trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kara yolları ekiplerince yol, iş makineleriyle temizlendi. Olay yerine çağrılan vinç ve kepçe yardımıyla tır yol kenarına çekilirken, temizlik çalışmalarının ardından ulaşım tekrar sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Elma yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler : Samsun, Ünye, Ordu, 3. Sayfa

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