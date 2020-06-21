"Elmacı Dede" Mehmetçiğe kayısı dağıtmak için Denizli'den Şırnak'a gitti

Daha önce çeşitli operasyonlarda görev yapan güvenlik güçlerine destek olmak amacıyla elma ve tatlı götüren 70 yaşındaki kanser hastası Muhammet Yılmaz, bu kez de Pençe-Kaplan Operasyonu'nda görev alan güvenlik güçlerine kayısı dağıtmak için memleketi Denizli'den 1386 kilometre uzaklıktaki...

21.06.2020 14:57 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:11
Daha önce çeşitli operasyonlarda görev yapan güvenlik güçlerine destek olmak amacıyla elma ve tatlı götüren 70 yaşındaki kanser hastası Muhammet Yılmaz, bu kez de Pençe-Kaplan Operasyonu'nda görev alan güvenlik güçlerine kayısı dağıtmak için memleketi Denizli'den 1386 kilometre uzaklıktaki Şırnak'a ulaşmak için yola çıktı.
Minibüsünü Türk bayraklarıyla süsleyen ve aracının üzerine "Hedef Kızıl Elma", "Barış Pınarı Harekatı", "Hakkari Kıran" yazdıran Muhammet Yılmaz, sabah erken saatlerinde komşularıyla toplamaya başladığı yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kayısıyı aracına yükledi.
Daha önce Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatları, Kapan-3 Kavaklı Operasyonu'na katılan askerlere elma, Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev yapanlara tatlı götüren "Elmacı Dede" olarak bilinen Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmetçiğin yanında olmak için can attığını söyledi.
Yılmaz, başlatılan harekat için askerlere destek olmak amacıyla Şırnak'a doğru yola çıkacağını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:
"Askerlerimize manevi destek vermek için onlara bu sefer kayısı ikram edeceğim. Selam olsun sevdası bayrak vatan olanlara. Allah nasip ederse salı günü Şırnak'a ulaşmayı planlıyorum. Askerlerimizin bu harekattan da başarıyla çıkacağına inanıyorum." ’Elmacı Dede’ Mehmetçiğe kayısı dağıtmak için Denizli’den Şırnak’a gitti

Kaynak: AA

Etiketler: Muhammet Yılmaz, Denizli, Şırnak, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son dakika: Yerli otomobil 2022’nin sonunda yollarda olacak Haber
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Haber
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi
Son Dakika: Gaziantep’te askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı Haber
Son Dakika: Gaziantep'te askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu Haber
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Yargıtay’dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu Haber
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor Haber
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Haberler››Güncel››'Elmacı Dede' Mehmetçiğe kayısı dağıtmak için Denizli'den Şırnak'a gitti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:42: Nemrut Krater Gölü'nün muhteşem manzarası havadan görüntülendi - Haber 15:41: Son dakika haber! SGK Köprülü Kavşağı için yarın ihaleye çıkılıyor - Haber 15:41: Kütahya'da kız isteme merasiminin ardından 9 kişide Kovid-19 tespit edildi - Haber 15:41: Elazığ'da yeraltı barajı için sondaj çalışması yapıldı - Haber 15:41: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü paylaşımı - Haber 15:32: Son Dakika: Gaziantep'te askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı - Haber 14:58: Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım - Spor 14:29: Edirne, evinin balkonunda bulduğu insan yüzlü örümcekle arkadaş olan kadını konuşuyor - Haber 09:34: Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı - Haber