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Elmadağ'daki Roketsan tesislerinde patlama

Ankara Valiliği, Elmadağ'daki Roketsan tesislerindeki yakıt depolarında patlama meydana geldiğini, can kaybının olmadığı olayda 3 çalışanın hafif şekilde yaralandığını bildirdi.

07.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:48
Elmadağ'daki Roketsan tesislerinde patlama
Ankara Valiliği, Elmadağ 'daki Roketsan tesislerindeki yakıt depolarında patlama meydana geldiğini, can kaybının olmadığı olayda 3 çalışanın hafif şekilde yaralandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Elmadağ ilçemizde bulunan Roketsan'da yakıt depolarında saat 14.47 sularında patlama meydana gelmiştir. Can kaybının olmadığı patlamada 3 çalışan hafif şekilde yaralanmıştır."

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara Valiliği, Roketsan, Elmadağ, Güncel
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