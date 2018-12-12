Elmadağ Kayak Merkezi kar yağışını bekliyor

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:43



12 Aralık 2018 Çarşamba 15:43

Elmadağ Kayak Merkezi kar yağışını bekliyorANKARA - Başkent'in stresinden kaçmak isteyenlerin uğrak yeri olan Elmadağ Kayak Merkezi, yağması beklenen karı beklemeye başladı. Ankara'nın önemli turizm bölgesi olan Elmadağ Kayak Merkezi, yeterli karın yağmaması sonucu kayakseverleri ve turizmi olumsuz yönde etkiledi. Elmadağ eteklerine gece yarısı yağan kar, tesis işletmecilerinin yüzünü bir nebze de olsa güldürdü. Gerekli hazırlıklarını tamamlayan işletmeciler yağması beklenen kar ile birlikte hafta sonu misafirlerini bekliyor.