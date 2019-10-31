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Elmalar binbir zahmetli işlemle pekmeze dönüşüyor

Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Niğde'de ağaçlardan toplanan elmalar, geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor.

31.10.2019 11:06Elmalar binbir zahmetli işlemle pekmeze dönüşüyor
Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Niğde'de ağaçlardan toplanan elmalar, geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor.
70 yıllık ağaçlardan toplanan elmalar yıkandıktan sonra bir makinede parçalarına ayrılarak püre haline getiriliyor ve çuvallara dolduruluyor. Bir havuza konularak ezilen torbalardaki elmanın suyu çıkartılıyor. Killi toprak eklenen elma suyu, 24 saat dinlenmeye bırakılıyor.
Dinlendikten sonra süzülerek büyük kazanlara aktarılan elma suyu, beş saat odun ateşinde kaynatılarak pekmeze dönüşüyor.
Merkeze bağlı Aktaş beldesi Yeni Mahalle'de elma pekmezi yapan Yıldız Eryiğit (68), AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel yöntemlerle elmayı pekmeze dönüştürdüklerini söyledi.
Yoğurt veya cevizle daha lezzetli
Niğde'de elma üretiminin yaygın olmasına karşın elma pekmezinin az yapıldığını anlatan Eryiğit, "70 yıllık ağaçlardan toplanan elmalardan organik pekmez yapıyoruz. Amasya elması, çok sulu, tatlı ve pekmez yapılmaya diğer cinslerden daha elverişli. Elmanın pekmezi üzüm pekmezinden daha iyi oluyor. Yoğurt veya cevizle tüketilmesi de daha farklı bir lezzet katıyor." diye konuştu.
Elma pekmezi yapmanın zahmetli olduğunu belirten Eryiğit, "Büyük kazanlarda odun ateşinde 5 saat kaynatarak pekmez üretiyoruz. 100 kilogram elmadan 10 kilogram pekmez elde ediyoruz." dedi.

Türkiye, Niğde, Güncel

Kaynak: AA

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