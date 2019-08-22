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Elmalı'da hortum seraya zarar verdi

Antalya'nın Elmalı ilçesinde meydana gelen hortumda bir sera zarar gördü.

22.08.2019 14:42 Elmalı'da hortum seraya zarar verdi
Antalya'nın Elmalı ilçesinde meydana gelen hortumda bir sera zarar gördü. Hortum anı bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

Elmalı ilçesi Gölova Mahallesi'nde hortum meydana geldi. Mahalledeki boş arazide çıkan ve seralara doğru hareket eden hortum, mahallede çiftçilik yapan Veli Kansu'ya ait seranın naylonunu yırtarak kullanılamaz hale getirdi. Hortum etkili olduğu 100 metrelik alanda bir başka serayı da teğet geçti. Veli Kansu, "Allah'ın takdiri, yapacak bir şey yok. Rüzgar geldi, iki bloğu patlattı. Çalışmaya devam edeceğiz. Daha önce de oldu, durmak yok" dedi.

Hortum anı ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hortumun geliş anı ve seranın naylonunu yırtarak havaya kaldırması görülüyor. - ANTALYA

Antalya, Elmalı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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