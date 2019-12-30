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Elmalı'da mahsur kalan hastalar Büyükşehir ekipleri tarafından kurtarıldı

Antalya'nın bin 100 rakımlı Elmalı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolları kapandı.

30.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:59 Elmalı'da mahsur kalan hastalar Büyükşehir ekipleri tarafından kurtarıldı
'nın bin 100 rakımlı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolları kapandı. Köy yollarının kardan kapanması sonucu hastaneye gidemeyen vatandaşların imdadına Büyükşehir Belediyesi yetişti. Belediye ekipleri önce yolları açtı, ardından hastaları Elmalı Devlet Hastanesine götürdü.

Antalya'nın bin 100 rakımlı Elmalı ilçesinin kırsal mahallelerinde dün gece başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları trafiğe kapandı. Yolların kapalı olması nedeniyle hastaneye gidemeyen hastaların yardımına Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti. Büyükşehir ekipleri etkili kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Elmalı Geçmen Mahallesi'nde rahatsızlanan Kadriye Karapınar (72) ve Nazmi Tırlan'ın (68) yardımına koştu.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, hastaların hastaneye bir an önce ulaşması için önce yolu açtı. Zor koşullardaki 2 saatlik çalışmanın ardından hastalara ulaşıldı. Hastalar, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetlere bağlı araç ile Elmalı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne ulaştırıldı.

Kar 50 santimi buldu

Kar yağışının etkili olduğu Elmalı'da yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 50 santimetreyi bulurken Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Elmalı'nın yollarını açık tutmaya çalışıyor. Özellikle hasta ihbarları ile ilgili yolların yanı sıra okul yollarının açılmasına öncelik verilen çalışmalarda ekipler zorlu koşullara rağmen görevlerini yerine getirmeye çalışıyor. - ANTALYA

Antalya, Elmalı, Güncel

Kaynak: İHA

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